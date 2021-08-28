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Girne Kaza Tapu Dairesi 7 gün kapalı!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Girne Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktığı, dairenin 7 gün kapalı olacağı ve dairede işlem yapacak olan vatandaşların her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecekleri ifade edildi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:30
Girne Kaza Tapu Dairesi 7 gün kapalı!

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Girne Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı dairelerde yapılan rutin testler sonucu personelin pozitif çıktığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada Girne Kaza Tapu Amirliği’nin, 31 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Girne Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Girne Kaza Tapu Amirliğinde işlem yapacak veya randevu almış olan tüm vatandaşlarımız her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecektir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Kaza Tapu DairesiPozitif Vaka
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