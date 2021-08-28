Girne Kaza Tapu Dairesi 7 gün kapalı!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Girne Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktığı, dairenin 7 gün kapalı olacağı ve dairede işlem yapacak olan vatandaşların her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecekleri ifade edildi.