Girne International Schools'tan Anıtkabir'e anlamlı gezi

10 Kasım dolayısıyla Girne Doğa International Schools Anıtkabir'e gezi düzenledi. Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yılında öğrenciler Ata'mızı kabrinde ziyaret etti. Öğrenciler Anıtkabir gezisi sonrasında Büyük Önderi her zaman fikirlerinle yaşatacaklarını vurgularken "Atam İzindeyiz" mesajı verdiler. Öğrencileri Ata'nın huzurunda olmaktan mutluluk duyduklarını ve ilk defa Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktıklarını söylediler. Girne Doğa International Schools öğrencileri katıldığı ziyarette duygusal anlar yaşandı. Ata’sının huzuruna çıkan öğrenciler ve eğitimciler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Anıtkabir’de bir kez daha teşekkürlerini sunarak saygı duruşunda bulundu.(MHA)