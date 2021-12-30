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Girne İlçe Emniyet Kurulu yeni kararlar aldı

Girne İlçe Emniyet Kurulu, “31 Aralık akşamının huzur içerisinde geçirilmesi” amacıyla toplanarak bazı kararlar aldı.

30 Aralık 2021 Perşembe 12:45
Girne İlçe Emniyet Kurulu yeni kararlar aldı

Girne Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Kurulu Toplantısında Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Girne Polis Müdürlüğü ve Girne Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü yılbaşının güvenli geçmesi için gerekli önlemleri aldı.

31 Aralık günü vatandaşlar araçlarını Girne Belediyesi (Baldöken) park yeri, Girne Halk Evi’nin doğusu (Karakız Otoparkı), Rocks Hotel karşısı ve Ordu Pazarı üst tarafında park edebilecek, şehir merkezindeki tüm otoparklar ücretsiz olacak.

Açıklamada, yılbaşı gecesi uygunsuz şekilde park eden araçların belediyenin gösterdiği noktalara çekileceği bu yüzden vatandaşların trafiği engellemeyecek şekilde park etmeleri gerektiği belirtildi.

Yeni yılda polis tarafından sıkı denetim yapılacak olması, ayrıca can güvenliği nedeniyle vatandaşların alkollü araç kullanmamaları ve fazla alkol alarak araç kullanamayacak durumda olan vatandaşların  taksi ile evlerine dönmeleri tavsiye edildi.

Vatandaşların yılbaşı akşamı görevli olan polis memurlarının ve belediye zabıtalarının uyarılarına uymaları istendi.

Ateşli silahlarla ateş edilmesi yasal olarak suç olduğu gibi vatandaşların yeni yılı kutlamak için de olsa bu yönteme başvurmaması istenen açıklamada, bu yönteme başvuranlar hakkında yasal işlem yapılacağı duyuruldu.

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Yeni yıl kutlaması nedeniyle izinsiz ve ruhsatsız olarak havai fişek kullananlar hakkında da yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Yurttaşların şikayetlerini yapacakları irtibat numaraları şöyle;

“Girne Polis Müdürlüğü: 155-05488115000-8152014

Girne Belediyesi :185-05338702014-05488822120-05338506413-05428821118

İtfaiye: 199

Acil Servis: 112

Sivil Savunma: 101”

                               

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Son Güncelleme: 30.12.2021 12:53
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