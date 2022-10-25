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Girne Hastanesi ihalesi durduruldu!

25 Ekim 2022 Salı 12:07
Girne Hastanesi ihalesi durduruldu!

Girnelilerin dört gözle beklediği ve gelişen Girne’de ciddi bir ihtiyaç halini alan Girne Hastanesi’nin ihale yine durduruldu.

Geçen hafta Merkezi İhale Komisyonu’nun oybirliği kararı ile Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin iş ortaklığına verilen ihale dün Rekabet Kurulu’na gerçekleştirilen itiraz sonrası yine durduruldu. Rekabet Kurulu, ihaleye katılan ancak kazanamayan bir firmanın yaptığı itiraz nedeniyle Merkezi İhale Komisyonu’na ihaleyi durdurma yazısı yazıldığı kaydedildi.

Bilindiği üzere Rekabet Kurulu’nun itirazı görüşüp bir karara varabilmesi adına 10 iş günlük bir süresi var. Bu süre sonucunda ya itiraz kabul edilerek ihalenin iptali sağlanacak ya da itiraz reddedilerek ihale prosedürü kaldığı yerden devam edecek. Merkezi İhale Komisyonu ise bu süre zarfında ihaleyi durdurmak ve bir işlem yapmamakla yükümlü.

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