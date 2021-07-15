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Girne Halk Plajları güvenli ve temiz

Kervansaray Halk Plajı Ve Antis(Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı’nın deniz suyu tahlilleri temiz ..

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:31
Girne Halk Plajları güvenli ve temiz

Girne Belediyesi’nin Kervansaray ve Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajlarının deniz sularının mikrobiyolojik tahlilleri sonucu deniz kalitesinin ‘en iyi kalitede’ olduğu belirlendi.

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Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Halk Plajlarında bulunan plaj büfelerinde hijyen ve Covid Pandemi kuralları dahilinde verilen yiyecek içecek hizmeti ile plaj güvenlikleri halkın takdirini topluyor. Rutin olarak deniz suyunun kalitesi de ölçülmeye devam ediliyor. Yapılan mikrobiyolojik deniz suyu tahlillerinde Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Halk plajlarının deniz sularının ‘en iyi kalitede’ oldukları tespit edilirken geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da yeniden deniz suyu kaliteleri teyit edilmiş oldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, halk ve turistlerin yoğun olarak kullandığı belediyeye ait halk plajları ve kıyılarından “E-coli ve enterokok” tahlili yapılması amacıyla alınan deniz suyu örneklerinin temiz çıktığı duyuruldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, AB standartları temel alınarak yapılan Kervansaray Halk Plajı ve Antis (Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı'ndan alınan deniz sularının “E coli ve enterokok” taramalarının "0" çıktığını, halkın bu bölgelerde gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Halk Plajları
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