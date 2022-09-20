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Girne - Güzelyurt anayolundaki kazada bir kişi yaralandı

20 Eylül 2022 Salı 22:45
Girne - Güzelyurt anayolundaki kazada bir kişi yaralandı

Girne-Güzelyurt Anayolunda bu aksam meydana gelen trafik kazasinda 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne istikametine doğru seyreden sürücüsü mechul SP 344 plakalı jeep araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce önünde ayni istikamete doğru seyreden aracı sağdan dolaşmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Gülen RÜSTEMOGLU (K-53) yönetimindeki FN 266 plakalı salon araç ile çarpışti.

Kaza sonucu FN 266 plakalı araç sürücüsü Gülen RÜSTEMOĞLU yaralanarak kaldırıldiği Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındi.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan  SP 344 plakalı araç sürücüsü araniyor. Polisin olayla ilgili soruşturmasi devam ediyor.

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Son Güncelleme: 21.09.2022 01:08
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