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Girne-Güzelyurt anayolunda kaza!

Önündeki araçları yolun solundan geçmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya yol açtı. Kazada Paul Grimsley ve Maureen Stothard yaralandı.

22 Aralık 2020 Salı 17:40
Girne-Güzelyurt anayolunda kaza!
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Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Girne-Güzelyurt ana yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki kaza bugün 15.00 sıralarında meydana geldi.

Paul Grimsley yönetimindeki RS 811 plakalı araç, dikkatsiz şekilde Güzelyurt istikametine seyrederken, önündeki araçları yolun solundan geçmeye başladığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağına geçerek karşıdan gelen Maureen Stothard’ın kullandığı HC 184 plakalı araca çarparak savruldu.

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Araç daha sonra  yine karşıdan gelen Yasemin Pakaki’nin (50) RZ 101 plakalı aracına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Paul Grimsley Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Maureen Stothard ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
GirneGüzelyurt Anayolunda KazaPaul GrimsleyMaureen Stothard
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