banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

Girne - Güzelyurt Anayolu’nda kaza!

72 yaşındaki yaya yoğun bakımda..

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:36
Girne - Güzelyurt Anayolu’nda kaza!

banner341
04.01.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Ramazan Ali YASTI (E-45,) yönetimindeki DH 240 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sabırnisa YILDIZ (K-72)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabırnisa YILDIZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Ramazan Ali YASTI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı’ndan ödemelerle ilgili açıklama
Maliye Bakanlığı’ndan ödemelerle ilgili açıklama
Ötüken çemberinde trafik kazası
Ötüken çemberinde trafik kazası
Polisten haberler
Polisten haberler
Tabipler Birliği’nden yöneticilere çağrı
Tabipler Birliği’nden yöneticilere çağrı
Gezici Araştırma: İlk üç sırada Sucuoğlu, Erhürman ve Ataoğlu var
Gezici Araştırma: İlk üç sırada Sucuoğlu, Erhürman ve Ataoğlu var
Kıbrıs Türk postaları 1964'ten beri hizmet veriyor
Kıbrıs Türk postaları 1964'ten beri hizmet veriyor
469 TL üzerinde borcu olanların elektrikleri yarın kesilecek
469 TL üzerinde borcu olanların elektrikleri yarın kesilecek
İzcan'dan külliye projesine tepki
İzcan'dan külliye projesine tepki
Bağımsızlık Yolu Tıp-iş’i ziyaret etti
Bağımsızlık Yolu Tıp-iş’i ziyaret etti
KTOEÖS'den de külliye projesine eleştiri
KTOEÖS'den de külliye projesine eleştiri

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim