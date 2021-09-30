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Girne Gümrük Şube Amirliği otomasyona geçiyor…

30 Eylül 2021 Perşembe 18:15
Girne Gümrük Şube Amirliği otomasyona geçiyor…

GİRNE GÜMRÜK ŞUBE AMİRLİĞİ’NE VERİLMESİ GEREKEN ÖZET BEYAN, DETAYLI BEYAN, ŞUBELER ARASI EŞYA AKTARMA BEYANLARININ, 25 EKİM’DEN İTİBAREN GBS ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKECEK
Girne Gümrük Şube Amirliği’ne verilmesi gereken Özet Beyan, Detaylı Beyan, şubeler arası eşya aktarma beyanlarının, 25 Ekim’den itibaren GBS üzerinden yapılması gerekecek.
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Girne Gümrük Şube Amirliği’nin, Otomasyona Geçişi hakkında açıklamalarda bulundu. 
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
“Gümrük Bilgi Sistemi (GBS) 14 Haziran 2021 tarihinde Ercan Gümrük Şube Amirliği’nde pilot bölge olarak uygulamaya alınmıştır. 

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Bu bağlamda, 25 Ekim 2021 00.00 itibarı ile Girne Gümrük Şube Amirliği’ne verilmesi gereken Özet Beyan, Detaylı Beyan, şubeler arası eşya aktarma beyanları, vb.nin GBS üzerinden yapılması gerekecektir. Elektronik ortamda verilen beyanların çıktısı ve idareye yapılacak dilekçe/başvurular hariç, kâğıt ortamda yapılacak beyanlar kabul edilmeyecektir.
Gemi acentesi taşıdığı yükleri sistem üzerinden, yolcular, mürettebat ve motorlu araçları sistem üzerinde bulunan excel dosyaları vasıtasıyla, diğer evrakları (varsa erzak/levazımat, mürettebata ait yasaklı/kısıtlı eşya listesi, vb.) scan edip sisteme yükleyecektir.
Diğer taşıyıcıların (ithalatçıya ordino düzenleyecek olanlar)ise sadece taşıdıkları yükler ile ilgili olarak sistem üzerinden özet beyan vermeleri gerekecektir.
Deniz yolu ile yapılan taşımalarda, geminin ilk varış limanına gelmesinden en az iki saat önce özet beyanın tescil edilmesi gerekmektedir.
Bahse konu tarih itibarı ile sistem gereksinimlerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanacak rötar, kargoların tesliminde gecikme vb. sıkıntılardan gümrük idaresinin sorumlu tutulamayacağı gibi, mevzuata uygun işlem yapılmamış olmasından dolayı cezai yaptırımlar da uygulanacaktır.”
 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 02:07
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