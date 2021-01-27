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Girne Gençlik Gelişim Merkezi genç girişimcilere eğitim fırsatı sunuyor

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:45
Girne Gençlik Gelişim Merkezi genç girişimcilere eğitim fırsatı sunuyor
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GENÇ GİRİŞİMCİLERE TEKNİK VE EKONOMİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA HIZLANDIRMA PROGRAMI BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Avrupa Birliği tarafından “Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşlarına Yönelik Özel Sektör Kalkınma Programı IV” altında finanse edilen ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından uygulanan Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi kapsamında Hızlandırma Programı başvuruları yarın başlıyor.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel olarak oluşturulan jüri komitesinin değerlendirmesi sonucunda 15 iş fikri Hızlandırma Programı’na kabul edilecek. 

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88 saat sürecek program kapsamında, katılımcılar uzmanlar tarafından sağlanacak finans, iş planı hazırlama, pazar araştırması eğitimleri alacak ve fikirlerini geliştirerek Küçük Hibe Programı’na hazırlanacak. 

İkinci eleme sonucunda Küçük Hibe Programı’na katılmaya hak kazanacak olan 8 katılımcı, maksimum 8 bin Euro’ya kadar hibe talep edebilecek.

Başvuruda bulunmak veya başvuru süreci hakkında daha ayrıntılı bilgi için girnegenclikmerkezi.com/gighub adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, bilgi ve ek sorular için 0392 815 07 68 veya 0548 830 04 60 numaralı telefonlardan Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ne ulaşarak veya [email protected] adresine e-mail göndererek bilgi alınabileceği de kaydedildi. 
 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 19:19
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