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Girne- Esentepe yolunda trafik kazası meydana geldi

Girne- Esentepe yolunda trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yoldan çıkarak yan devrildi.

14 Mayıs 2021 Cuma 17:19
Girne- Esentepe yolunda trafik kazası meydana geldi
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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında, Girne- Esentepe Anayolu üzerinde, 29 yaşındaki Mehmet Ali Kaplan, yönetimindeki NR 832 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada Teknecik Elektrik Santrali önlerine geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen 21 yaşındaki Batuhan Mülazimoğlu yönetimindeki ZPV 153 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan NR 832 plakalı araç yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

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Kaza sonunu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.

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