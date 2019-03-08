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Girne Düşünce Derneği Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı

Girne Düşünce Derneği Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı

08 Mart 2019 Cuma 07:38
Girne Düşünce Derneği Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı

Girne Düşünce Derneği, kadınların temel hak ve özgürlüklerinin erkeklerinkiyle eşit olarak sağlanması gerektiğini kaydetti.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Dernek Asbaşkanı Sadiye Ada Raman, kadınların da çözüm müzakerelerinde masada olması gerektiğini ifade etti ve siyasette kadın temsiliyetinin kadınların görünür olması için şart olduğunu belirtti.
“Adanın kuzeyinde kayıt dışı çalıştırılan kadın emeği göz ardı edilmekte, özel sektörde ve kamuda çalışan kadınların hakları gasp edilmektedir. Özel sektörde çalışan kadınların çalışma saatlerinin tekrardan düzenlenip kayıt altında tutulması ve denetlenmesi gerekmektedir” diyen Raman, kamuda çalışan kadınların  yıpranma payları konusunda düzenlemeler yapılması gerektiğini de vurguladı.

 

Son Güncelleme: 08.03.2019 10:43
Anahtar Kelimeler:
Girne Düşünce Derneği
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