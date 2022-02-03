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Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde eylem

03 Şubat 2022 Perşembe 15:15
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde eylem

MEDİPEST ŞİRKETİ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 30 PERSONEL İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPIYOR

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, temizlik ve sekreterya işlerini yürüten Medipest şirketi bünyesinde çalışan 30 personel bugün iş bırakma eylemi yapıyor.

Eylem gerekçesi, çalışanların 8 aydır sosyal sigorta yatırımlarının yapılmaması ve 65 gündür maaşlarınının ödenmemesi…

BRT’nin haberine göre, CTP Girne Milletvekilleri Ceyhun Birinci, Fikri Toros ve Kamu -İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu çalışanlara destek belirtti.

Çalışanlar adına konuşan Neşe Karaman, çalışanların sosyal sigorta yatırımlarının 8 aydır ödenmediğini, maaşlarının 65 gündür yatırmadığını, çalışanlara bir miktar ödeme yapıldıktan sonra beklettiklerini ve ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

CTP Girne Milletvekili ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Ceyhun Birinci de, hastanede söz konusu firmanın daha önce de çalışanlara benzer mağduriyetler yaşattığını belirterek, CTP Milletvekilleri olarak sorunun giderilmesi için yasal yollar da dahil her türlü yöntemi deneyeceklerini ifade etti.

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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise eylem yapan çalışanların derdinin evlerine ekmek götürmek olduğunu ve sendikasız oldukları için işveren tarafından işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini savunarak, konunun takipçisi olacaklarını ve çalışanlardan herhangi birinin mağdur olması halinde, grev, eylem, yasal yollar dahil her yola müracaat edeceklerini söyledi.

BAĞIMSIZLIK YOLU’NDAN GİRNE AKÇİÇEK HASTANESİ İŞÇİLERİNE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Öte yandan Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nden bir heyet, iş bırakma eylemi yapan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki taşeron işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, hastanede, iş bırakma eylemi yapan işçilerin sorunlarını dinleyen Bağımsızlık Yolu temsilcileri, devletin başka birimlerinde çalışan diğer taşeron işçilerin de benzer sıkıntılar yaşadığını, bu sorunun kökten çözümünün devlette taşeron çalışmanın sonlandırılarak işçilerin kadroya alınması olduğunu belirtti.

Açıklamada, “gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sessizliğini koruyarak sermayeden taraf olduğu bu sistemin emekçilere zarar verdiğini ve devlete taşeron hizmet satan şirketlerin her asgari ücret değişiminde emekçileri mağdur etmeye devam ettikleri” savunuldu.

Ücret sömürüsü yanında taşeron firmalar tarafından işçilerin hastalık izni, yıllık ücretli izin, fazla mesai gibi her türlü yasal hakkının gasp edildiğini belirten Bağımsızlık Yolu temsilcileri, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın da yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Emekçilerin partisi olan Bağımsızlık Yolu’nun devlette taşeron çalışmanın tamamen sıfırlanarak tüm işçilerin kadroya alınması, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve Maliye’den yapılacak tüm ödemelerde İş Yasası'nın 23. Maddesi'ne uygun olarak, işçilerin maaş ve yatırımlarının kontrol edilerek patronun alacağından düşülmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 03.02.2022 16:22
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