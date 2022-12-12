Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde taciz iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmekle görevli olan M.B. isimli şahsın, 19 yaşındaki kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılırken, iddianın araştırıldığı belirtildi.

Duruşmada olayın dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini ifade eden polis, 19 yaşındaki müştekinin adli şubeye gelerek, Girne Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektirdiği esnada görevli M.B.’nin görüntü kalitesi yüksek olacağını söyleyerek, soyunmasını istediğini, akabinde göğsüne dokunduğunu anlattığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının ilk etapta suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme hakkında cinsel saldırı suçlaması ile soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.