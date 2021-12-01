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Girne'deki bankada pozitif vaka

01 Aralık 2021 Çarşamba 21:31
Girne'deki bankada pozitif vaka

Girne'deki Bankada Pozitif Vaka

Kıbrıs Manşet Özel Haber

K.T. Kooperatif Merkez Bankası Girne şubesinde bir personelin pozitif çıktığı iddia ediliyor.

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Girne'liler tedirgin !!!

K.T. Kooperatif Merkez Bankası Girne şubesinde görev yapan veznedarın kendisini rahatsız hissetmesi üzerine yaptırdığı test sonucu pozitif olduğu tesbit edilip karantinaya alındığını öğrenen Girneli vatandaşlar bankanın halen daha faaliyetlerine devam etmesinin kendilerini tedirgin ettiğini söylediler.

Temaslı Personeller Hizmet veriyor !!!

Kooperatif Merkez Bankası Girne Şubesindeki veznedarın şubede çalışırken pozitif olduğunun ortaya çıkması üzerine birlikte çalıştığı personel birinci derecede temaslı olduğu halde karantinaya gönderilmeyip halkla içiçe çalıştırılması banka müşterileri başta olmak üzere çevredeki işyerlerindekileri ve Girnelileri tedirgin ediyor. KIBRIS MANŞET'i arayarak tepkilerini dile getiren vatandaşlar en azından temaslı personelin izole edilerek şubenin dezenfekte edildikten sonra başka personellerle hizmet vermesi gerektiğini söylediler.

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