Girne- Değirmenlik yolunda kaza!

Polisin açıklamasına göre, Hasan Kaşkan, yönetimindeki RN 017 plakalı Volvo marka kamyon ile Girne’ye doğru giderken dikkatsizlik sonucunda yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Hasan Kaşkan (E-49) ile araçta yolcu olarak bulunan Velat Papatya (E-26) yaralanarak Girne Dr Suat Günsel Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Kaşkan’ın omurgasının, Papatya’nın ise omurgası ile sol kürek kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Kaza neticesinde RN 017 plakalı kamyonda tahmini 50 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



