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Girne-Değirmenlik anayolunda trafik kazası...

01 Kasım 2022 Salı 22:45
Girne-Değirmenlik anayolunda trafik kazası...

Girne-Değirmenlik anayolunda, önünde seyreden kamyona arkadan çarpan araç yoldan çıkarak bariyerlere çapıp  banket üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:00 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu 3-4 kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Girne istikametine doğru seyreden Hüsnü Can (E-47) yönetimindeki TLK 180 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden  Faroog Ahmad (E-42) yönetimindeki SB 545 plakal  kamyonun arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile sağa doğru savrulan TLK 180 plakalı araç, gidiş istikametine göre yolun sağından  çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra yoluna devam ederek toprak banket üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor

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Son Güncelleme: 02.11.2022 01:40
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