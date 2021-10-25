Girne'de yarın “Kırk Kat Sanat“ Kağıt Rölyef Atölyesi yapılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerin ilki, yarın 14.00-19.00 saatleri arasında Sanat Galerisinde düzenlenecek "Kırk Kat Sanat" kağıt rölyef atölye çalışması ile başlıyor.

Eğitimler, 27 Ekim Çarşamba günü Filografi Atölyesi, 28 Ekim Perşembe günü ise Takı Tasarım atölyesi ile devam edecek.

Sınırlı sayıda katılım kabul edilecek atölye çalışmalarına kayıtlar devam ediyor. Atölyeler hakkında, bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefon aranabiliyor.