Girne'de yangın!

02.12.2022 tarihinde, saat 15:45 sıralarında, Girne’de Feyzullah Sokak üzerinde bulunan Ayanlar Apartmanın elektrik panosunda muhtemelen elektrik tesisatlarının aşırı yüklenmesinden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangında sonucu konu apartmana ait 15 adet elektrik sayacı, 1 adet üç fazlı sayaç, 1 adet set kesici, 3 adet yükleyici, 1 adet alüminyumdan mamul dolap tamamen yanarken, apartmanın kapalı otoparkı ise yangın sonucu oluşan isten zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.