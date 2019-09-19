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Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesi’nde uyarı grevi…

Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesi’nde uyarı grevi…

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesi’nde uyarı grevi…

KUYUCUOĞULLARI: “GELİR VE VERGİ DAİRESİ’NE MENSUP 5 MEMURUN TRAFİK DAİRESİ EHLİYETLER BİRİMİ VE MOTORLU ARAÇLAR GİRNE ŞUBESİNDE ÇALIŞTIRILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, personel eksikliği gerekçesiyle, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi ve Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesinde bir günlük uyarı grevi yapıyor.

Sendika, personel eksikliğinin devam etmesi halinde, yarın sadece  Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'nde tam gün uyarı grevi, sıkıntının devamı durumunda da 23 Eylül Pazartesi'den itibaren süresiz greve gidileceğini açıkladı.

SENDİKA AÇIKLAMASI

Sendika Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Şube önünde yaptığı açıklamada, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi’nde personel eksikliği sebebiyle sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıların işlerin aksamasına ve vatandaşın kaliteli hizmet almamasına neden olduğunu kaydetti.

Durumu Maliye Bakanı’na ilettiklerini, otomasyon sistemine geçileceği için işlerin kısmen azalacağı ve sıkıntıların giderileceği yanıtını aldıklarını belirten Kuyucuoğulları, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi memurlarının sabrının tükendiğini, çünkü Gelir ve Vergi Dairesi’ne mensup 5 memurun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesinde çalıştırılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

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Gelir ve Vergi Dairesi memurlarının iş yerine “bugün hangi bölümde çalışacağım” kaygısı ile geldiğini, personel üzerinde psikolojik bir baskı oluşturulduğunu kaydeden Kuyucuoğulları, “Bu baskı sonucu motorlu araçlar ve ehliyetler biriminde görevlendirilen personel kasa açığı vermekte ve bu açığı kendi bütçesinden karşılamaktadır” dedi.

“BÜYÜYEN GİRNE ŞARTLARINA GÖRE EN AZ 70 MEMUR OLMASI GEREKİRKEN ŞU AN Kİ MEVCUDUMUZ 50 KİŞİDİR”

Kuyucuoğulları, “Son üç yılda 26 kişi  daireden ayrılmış ve bu zaman zarfında 8 kişi gelmiştir. Şu an büyüyen Girne şartlarına göre en az 70 memur olması gerekirken şu an ki mevcudumuz 50 kişidir” dedi.

Bugün sadece Şubeye gelenlere hizmet verilebildiğini kaydeden Kuyucuoğulları,” Vergi incelemeleri tamamen durmuş, maliyeye para akışı azalmıştır. Bu yüzden Trafik Dairesi’nin  kendi kadrolarında bulunan  personellerinin motorlu araçlar ve ehliyetler birimine görevlendirmeleri Vergi Dairesinin personel sıkıntısını az da olsa giderecektir” dedi.  

Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa ve Gazimağusa’daki şubelerinden Girne şubesine gelen 7 personel bulunduğunu, bu personelin ikametgâhına yakın bölgelerdeki Vergi Dairesi’ne gitmesi durumunda sıkıntının çok daha büyüyeceğini belirten Kuyucuoğulları ,”Personel eksikliği giderilmediğii taktirde grevlere devam edeceğimizi özellikle Trafik Dairesine bağlı ehliyetler ve motorlu araçlar birimlerinde pazartesinden itibaren süresiz grev yapılacağını bildiririz” dedi.

Kuyucuoğulları Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şube binasının da yeterli olmadığını, binanın yetersiz oluşundan dolayı da arşivleme ve dosyalama işlerinin durduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 19.09.2019 13:13
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