Girne'de uyuşturucu madde tasarrufu

Dün, Girne’de polis tarafından yapılan operasyon sonucu M.E.(E-30)’nin üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 miligram ağırlığında “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak R.A.(E-47), I.T.(E-44) ve U.G.(E-22)’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada, I.T.’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş iki adet banknot ile bir adet cam pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.