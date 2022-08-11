Girne'de Ücretsiz Türk İşaret Dili Kursları Sürüyor

Girne Belediyesi tarafından ve Özyalçın Group of Companies iş birliğinde ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) katkılarıyla yetişkinlere yönelik ücretsiz düzenlenen Başlangıç Seviye Türk İşaret Dili Kursu devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ‘Dilimiz sevgi, parmaklarımız sesiniz olsun' sloganıyla üç kurumun ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında verilen dersler haftanın bir günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüz yüze, bir günü de çevrimiçi yapılıyor.

Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay, Girne Belediyesi’nin vakfa ve işaret dili kurslarına ilgi gösteren ender belediyelerden olduğuna işaret ederek, Girne Belediyesi’ne teşekkür etti. Akçay, sağırlar ve işitme engellilerin kendilerini çok güzel ifade edebildiğini söyleyerek, “Sorun bizde biz anlamıyoruz” dedi. Akçay, işaret dili eğitimlerinin okullarda da müfredata konulmasının gerektiğine dikkat çekti.

Özyalçın Group of Companies direktörlerinden Yağmur Özyalçın da, üç kurumun ortaklığında düzenlenen projenin güzel bir paylaşım örneği olduğunu dile getirdi. Kendisinin de Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki işaret dili kursunda öğrenci olduğunu belirten Özyalçın, bu kursların toplumda farkındalık yaratmak adına iyi bir başlangıç olacağını düşündüklerini belirtti.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, çeşitli kurs, atölye ve eğitimlerle toplumun gelişimi adına kısa sürede kentte önemli bir yere gelen Sosyal Yaşam Merkezi’nde, böylesi bir projeyle de işitme engelli bireylerle iletişim kurmaya yarayacak yeni bir dil öğrenme fırsatı sunulduğunu söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, toplumsal eşitlik, tüm insanları kucaklayan bir anlayışla, herkes için erişilebilir bir kent hedefinde olduklarını belirterek, Türk İşaret Dili Kursuna katılan kursiyerlerin işitme engelli kişilerle temel düzeyde iletişim kurabileceğini, bunun da birbirini anlamak ve engelsiz bir iletişim için önemli olduğunu kaydetti.

Özellikle kamu kuruluşlarında ve işletmelerde işaret dili bilen çalışanlar olması gerektiğini belirten Güngördü, böylesi anlamlı bir projeye destek vererek sponsor olan Özyalçın ailesine, kursa katkı koyan KİKEV Başkanı Bahire Doğru’ya ve Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay’a teşekkür etti.