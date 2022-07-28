Girne'de soygun: 3 zanlı, 2'şer gün daha tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ‘Silahlı soygun’ olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar Muhammed Durdy Hojanepesov, Nichita Ghincul ve Shervindohkt Khogar Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, olayın Girne’de 20 Temmuz Stadyumu arkasında bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldiğini söyledi. Polis tarafından aranmakta olan zanlı Mehmet Karaöz’un ofiste öderim diyerek Pearl isimli Cep Telefonu mağazasından 10 adet binlerce TL değerinde cep telefonunu sipariş ettiğini söyledi. Müfettiş Muavini Mehmet Karaöz’un, telefonları getiren Baran Acikgöz’u tasarrufunda bulundurduğu 7.65 çapında tabanca ile ayağından vurarak zanlı Muhammed Durdy Hojanepesov’un yanına kaçtığını kaydetti. Durdy Hojanepesov’un

Karaoz’ü Mağusa’ya kaçırdığını ifade eden Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlı Hojanepesov’un sabaha karşı Minareliköy’de tutuklandığını söyledi. Zanlı Nichita Ghincul’un ise çalıntı olduğunu bilmesine rağmen dövme yaptırması borcuna karşılık Karaöz’den bir adet ipohone pro 13 marka cep telefonu aldığını kaydeden polis zanlıya hırsızlık mal kabulü suçu getirildiğini ifade etti.

Müfettiş Muavini, Shervindohkt Khogar’in ise çalıntı cep telefonlarını görmesine rağmen polise yalan ifade verdiğini belirtti. İncelenen çok sayıda kamera görüntüsü olduğunu söyleyen Zaifer, olayda kullanılan silahın bulunduğunu ancak saldırganın henüz yakalanmadığını belirterek zanlıların 2’ser gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, tamamen soruşturma maksatlı 3 zanlının 2’ser gün tutuklu kalmasına karar verdi.