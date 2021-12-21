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Girne'de silahlı saldırı

Girne’de, bu sabah 63 yaşındaki bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

21 Aralık 2021 Salı 22:00
Girne'de silahlı saldırı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 05.00 sıralarında 1 Ağustos Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile  M.U.(E-63)’ya bir el ateş edilmesi sonucu adı edilen sol alt baldırından ağır  şekilde yaralandı.
 Olayda yaralanan M.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek  Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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Yürütülen geniş çaplı soruşturmada olaya karışan faillerin tespit edildiğini açıklayan polis, failler en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceklerini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 22:30
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