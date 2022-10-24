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Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:09
Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!

Girne'de saat 13.30 sıralarında, faaliyet gösteren Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıslar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılara yapılan müdahalenin ardından, olayda ağır yaralanan bir kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken diğer yaralıların tedavilerine ise Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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