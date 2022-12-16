Girne'de korkutan kaza!

15.12.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Burhan KURTARANKARTAL (E-60), yönetimindeki HF 895 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada kavşak içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Khizer MEHMOD (E-20) yönetimindeki UD 583 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, söz konusu motosiklet çemberdeki bordür taşlarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Khizer MEHMOOD, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.