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Girne'de korkutan kaza
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Girne'de korkutan kaza

Girne’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak, bir evin bahçe duvarına çarptı ve tavanı üzerinde durabildi. 

21 Mayıs 2021 Cuma 09:30
Girne'de korkutan kaza
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02.45’te Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda SR 830 plakalı aracıyla seyrederken yoldan çıkan, refüje ve levhalara çarpan aracın sürücüsü Stanley Dennıs Okelie’nin (E-25), 230 promil alkollü, süratli ve dikkatsiz olduğu belirlendi.


ARAÇ TAVANI ÜZERİNDE DURDU
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Liman çemberine çarptıktan sonra takla atarak yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp tavanı üzerinde durdu. 

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Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı. 
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 
 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 10:06
Anahtar Kelimeler:
GİRNE KAZA
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