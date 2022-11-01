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Girne'de kaza: 1 yaralı, 1 tutuklu

01 Kasım 2022 Salı 13:21
Girne'de kaza: 1 yaralı, 1 tutuklu

Girne’de dün, saat 21:15'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Girne’de  dün, saat 21:15'te Ecevit caddesi üzerinde, Serkan ŞİMŞEK (E-35) yönetimindeki JJ 142 plakalı salon araç ile 172 mlgr alkollü içki tesiri altında, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun batı kısmından dışarıya çıkıp o esnada banket içerisinde park halinde bulunan Jale KARAYALÇIN (K-31) yönetimindeki RL 156 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, RL 156 plakalı araç ise ileriye doğru savrulup o esnada önünde bulunan Nilufer BEDDUR(K-45) sorumluluğundaki HE 808 plakalı aracın arka kısmına çarptı.  Kaza sonucu yaralanan RL 156 plakalı araç sürücüsü Jale KARAYALÇIN(K-31),  kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Acil Servisinde müşahede altına alındı. JJ 142 plakalı araç sürücüsü Serkan ŞİMŞEK ise tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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