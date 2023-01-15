Girne'de Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün, saat 14:00 sıralarında, Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, K.S.(E-34)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 348,500 TL, 19,435 Euro, 1935 Stg ve 1090 dolar nakit para bulunarak emre olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.