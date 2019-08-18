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Girne'de kaldırımlar işgal altında

Girne'de kaldırımlar işgal altında

18 Ağustos 2019 Pazar 14:51
Girne'de kaldırımlar işgal altında

GİRNE'DE KALDIRIMLAR İŞGAL ALTINDA

Ergün YAHAT

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Ülkemizde her geçen gün artan araç sayısı yanında, özellikle ilçelerde hızla yapılan betonlaşma nedeniyle şehir içerisine gelen araçların yeteri kadar park yeri olmamasından dolayı yayaların yürümesi için yapılan kaldırımlar otomobillerin park yeri olurken yayalarda yol içerisinde yürümek zorunda kalıyor.

Vatandaşlar yetkililerin bu sorunlara bir çare bulmalalarını bekliyorlar.

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