Girne'de kaldırımlar işgal altında

Ülkemizde her geçen gün artan araç sayısı yanında, özellikle ilçelerde hızla yapılan betonlaşma nedeniyle şehir içerisine gelen araçların yeteri kadar park yeri olmamasından dolayı yayaların yürümesi için yapılan kaldırımlar otomobillerin park yeri olurken yayalarda yol içerisinde yürümek zorunda kalıyor.
Vatandaşlar yetkililerin bu sorunlara bir çare bulmalalarını bekliyorlar.
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