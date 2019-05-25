Girne'de intihar!!!

Denize atlayan erkek şahısa çevredeki sivil vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen ambulans ekibi denize atlayan erkeğe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde Girne sahilinde bir erkek önce elindeki eşyaları denize atıp daha sonra da kendini denize bırakarak intihar etti..