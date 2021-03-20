Girne'de hırsızlık yapan kişinin evinde uyuşturucu bulundu

Polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.