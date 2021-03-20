Girne'de hırsızlık yapan kişinin evinde uyuşturucu bulundu

18.03.2021 tarihinde saat 13.45 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren Laconic Computer isimli iş yerine müşteri olarak giden L.H.W.A.B.(E-27)’nin, iş yeri içerisinde bulunan 14.500TL değerindeki dizüstü bilgisayarını alarak ödeme yapmadan dükkan dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 19.03.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.
18.03.2021 tarihinde saat 13.45 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren Laconic Computer isimli iş yerine müşteri olarak giden L.H.W.A.B.(E-27)’nin, iş yeri içerisinde bulunan 14.500TL değerindeki dizüstü bilgisayarını alarak ödeme yapmadan dükkan dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 19.03.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.