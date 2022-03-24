banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Sucuoğlu:Elimizi taşın altına koyma dönemindeyiz!
Girne Kolejlerinden Akpınar’a tebrik ziyareti
Töre’den Milli Savunma Bakanı Akar’a ziyaret
Bizim Meyhane, zamları protesto etmek adına hizmet vermeme kararı aldı
banner405

Girne'de feci olay!

Gülşhat RAZHANOVA evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı...

24 Mart 2022 Perşembe 14:00
Girne'de feci olay!

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

banner341
24.03.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de Ertuğrul Kumcuoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahta, Gülşhat RAZHANOVA(K-29) ikametgahın balkonunda bulunduğu bir sırada dengesini kaybedip, yüksekten toprak zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Gülşhat RAZHANOVA kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
GirneSON DAKİKAKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Girne Kolejlerinden Akpınar’a tebrik ziyareti
Girne Kolejlerinden Akpınar’a tebrik ziyareti
Töre’den Milli Savunma Bakanı Akar’a ziyaret
Töre’den Milli Savunma Bakanı Akar’a ziyaret
Gürültü şikayetine gittiler, uyuşturucu buldular!
Gürültü şikayetine gittiler, uyuşturucu buldular!
Daü giriş ve burs sınavı 12 haziran’da yapılacak
Daü giriş ve burs sınavı 12 haziran’da yapılacak
100 Euro karşılığında Güney'e geçeceklerdi!
100 Euro karşılığında Güney'e geçeceklerdi!
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
150 milyon TL borçlanma için ihale
150 milyon TL borçlanma için ihale
Arıklı: Şoför okullarının sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütülüyor
Arıklı: Şoför okullarının sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütülüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim