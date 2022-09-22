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Girne'de feci olay!

22 Eylül 2022 Perşembe 16:43
Girne'de feci olay!

21.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Çatalköy’de Yeşil Sokak üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Y.S.A.(E-44) ve S.A.(E-72) bir taraf olup, Gazi KARACA’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip kaburga, elmacık, burun ve çene kemiklerinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Gazi KARACA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Göğüs Hastalıkları servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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