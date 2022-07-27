Girne'de feci kaza... Motosiklet sürücüsü yaralandı!

26.07.2022 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde, Tahir OTÇUOĞLU (E-60), yönetimindeki KK 325 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyredip dikkatsizce yolun sağında bulunan Altınkaya Otelin park yerine dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fevzi ATEŞ (E-22) yönetimindeki LV 582 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Fevzi ATEŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.