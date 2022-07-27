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Girne'de feci kaza... 92 Yaşındaki yayaya çarptı!

27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:27
Girne'de feci kaza... 92 Yaşındaki yayaya çarptı!

27.07.2022 tarihinde, saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E-46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)'e çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi Kartal Harman soruşturma maksatlı göz altına alındı. 
 

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