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Girne'de çocuklara ücretsiz dondurma ve balon

Girne Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Sevim Ebeoğu Barış Parkı'nda, Zeytinlik Çocuk Parkında ve Karşıyaka Çocuk Parkında çocuklara ücretsiz dondurma ve balon dağıtacak.

30 Mayıs 2021 Pazar 15:45
Girne'de çocuklara ücretsiz dondurma ve balon
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Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre balon ve dondurma dağıtımı 10.00 -12 00 saatleri arasında İleli Market ve Atakom Ltd. sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca Sevim Ebeoğlu Barış Parkında, aynı saatler içerisinde çocuklara yönelik müzikli oyunlar ve çeşitli atölyeler  düzenlenecek.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi nedeniyle gerek eğitim gerek sosyal yaşamdaki sıkıntıların sürdüğünü hatırlatarak, sağlıklı bir yaşam için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini vurguladı.

Bu çerçevede, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü için kentte çocuklara açık hava aktivitesi düzenleneceğini belirten Güngördü, çocuklara üç parkta ücretsiz dondurma dağıtılacağını söyledi. İleli Market ve Atakom Yöneticilerine çocukları sevindirecek sponsorlukları için de teşekkürlerini ileten Güngördü, tüm çocukların eşit, özgür ve barış içinde yaşadığı bir gelecek dileğinde bulundu.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 15:54
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