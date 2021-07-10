Girne'de casino ve eğlence mekanları denetlendi

Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaza Çevre Dairesi ve Girne Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden oluşan ekipler, gece denetimi düzenledi. Denetimlerde, bazı işletmelere tespit edin uygunsuzluklar nedeniyle süre tanınmak suretiyle uyarı ihbarları verilirken, 6 işletmeye hijyen, müzik yayını ve Covid-19 pandemi önlemleri ile uygunsuzluklarından dolayı toplam 38 bin 128 TL para cezası kesildi, 5 işletme de faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Covid- 19 vakalarındaki artışın ardından sıkılaştırılan denetimler kapsamında dün, Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaza Çevre Dairesi ve Girne Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden oluşan ekiplerle geniş kapsamlı baskın niteliğinde gece denetimi düzenlendi.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de katıldığı denetimler, üç farklı ekiple gece geç saatlerde başlayarak şehrin üç ayrı noktasından devam etti.

Denetimlerde, işletmelerin salgın önlemleri, genel hijyen koşulları, müzik ses ölçümleri, müzik ve içki izinleri kontrolleri yapıldı. Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle bazı işletmelere süre tanınmak suretiyle uyarı ihbarları verilirken, 6 işletmeye hijyen, müzik yayını ve Covid-19 pandemi önlemleri ile uygunsuzluklarından dolayı toplam 38 bin 128 TL para cezası kesildi, 5 işletme de faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Gece 22.00-02.00 saatleri arasında gerçekleşen denetimlerde, müzikli eğlence yerleri, casinolar, bet, ofisler, clublar, cafe, restaurant ve meyhanelere girildi ve işletmelerde Covid 19 'a karşı alınması gereken önlemler, çalışanların PCR testleri, sağlık karneleri yanında, alkollü içki izinleri, müzik izinleri, işletme izinleri de kontrol edildi.

GÜNGÖRDÜ: “DENETİMLERİN AMACI CEZA KESMEK DEĞİL, ARTAN SALGININ ÖNLENMESİ”

Konuyla ilgili konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ekiplerinin programlı bir şekilde denetimlere devam edeceğini kaydetti.

Denetimlerin amacının ceza kesmek değil, artan salgının önlenmesi olduğunu dile getiren Güngördü, son günlerde ciddi artış gösteren salgının önlenmesinin tek yolunun, insanların ve özellikle işyeri sahiplerinin duyarlı olmasına bağlı olduğunu vurguladı. Öncelikle işletme sahiplerinin duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Güngördü, yapılan denetimlerde kural ihlallerinde cezaların kesildiğini ve ihlallerin giderilmemesi halinde, kapatma cezasına kadar gidilebileceği konusunda uyarılarda bulunulduğunu anlattı. Denetimlerde çalışanların sağlık karneleri, PCR testleri, işyeri açma izinleri, alkol izinleri, maske mesafe hijyen gibi Covid 19 önlemlerinin kontrol edildiğini dile getiren Güngördü, amaçlarının farkındalık yaratmak ve vatandaşlarda yeniden duyarlılık yaratarak salgını aşağıya çekmek olduğunu söyledi.

GÜNEŞ: “DENETİMLERİ DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ise, ülkede Covid 19 vakalarındaki artışın ardından, hafta içi Girne İlçe Emniyet Kurulu’nu toplayarak denetimleri sıkılaştırma kararı aldıklarını ifade etti. Dün akşam başlattıkları denetimleri, önümüzdeki haftadan itibaren daha da sıkılaştıracaklarını dile getiren Güneş, vakaların azalmasının sadece denetimlerle mümkün olamayacağını, vatandaşlar ve işletme sahiplerinin duyarlılığının elzem olduğunu kaydetti. Özellikle son dönemde salgın önlemleri konusunda bir rehavet olduğuna dikkat çekerek, Covid 19 önlem ve kurallarıyla ilgili suistimalleri ortadan kaldırmak için cezai işlemlere başladıklarını kaydeden Sinan Güneş, vatandaşlardan geçmiş dönemde gösterdikleri duyarlılığı göstermelerini istedi.

Salgının yayılmasının önlenmesi konusunda, işletme sahiplerine çok önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Sinan Güneş,kuralları uygulayarak, covid 19 vakalarındaki artışı minimum seviyeye indirmenin , toplumun elinde olduğunu kaydetti. Hiç kimsenin toplum sağlığını tehlikeye atma olmadığını bu denetimlerle hatırlatmaya çalıştıklarını kaydeden Güneş, suistimalleri ortadan kaldırmak için cezai işlemlerin uygulandığını da ifade etti.

5 İŞYERİ KAPATILARAK MÜHÜRLENDİ

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; yapılan gece baskınında 3 ayrı ekiple casino, restaurant, bar, cafe gibi çeşitli alanlarda hizmet veren toplam 29 işletme, 8 tane casino işletmesi, 12 restaurant, 7 tane bar, 2 tane de cafe işletmesi denetlendi.

Genel hijyen uygulamaları ile ilgili eksikler tespit edilen iki işletmeye toplam 728 TL, Covid Pandemi önlemlerine uygun çalışmayan 4 işyerinde de toplam 35 bin 200 TL ve müzik ses düzeyi sınırını aşan bir bar işletmesine 2 bin 200 TL para cezası kesildi.

Covid Pandemi önlemlerine uygun çalışmadığı gerekçesiyle 4 işyeri; gıda hijyeni koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle de 1 işyeri olmak üzere toplam 5 işyeri kapatılarak mühürlendi.

Covid önlemlerine uygun çalışmadığı gerekçesiyle Nokta Cafe, Yaprak Tantuni Restaurant, Bogota Bar, Dayım Ocak başı Restaurant mühürlenirken, gıda hijyeni koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle Manipeni Restaurant mühürlendi.