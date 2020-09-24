Girne'de bugün ücretsiz PCR testi

Sağlık Bakanlığı bugün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.
24 Eylül 2020 Perşembe 12:45
Son Güncelleme: 24.09.2020 12:54
Sağlık Bakanlığı bugün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı bugün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.