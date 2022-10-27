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Girne'de bir işyerine operasyon: Tabanca ve mermiler bulundu

27 Ekim 2022 Perşembe 09:28
Girne'de bir işyerine operasyon: Tabanca ve mermiler bulundu

Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinde, polis tarafından yapılan operasyonda tabanca ve canlı mermiler bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13:00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında V.U.E. (E-40) ve B.Y. (E-37) tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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