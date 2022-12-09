Girne'de Bıçaklı Saldırı

09.12.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde bulunan bir araç park alanı içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.K.(E-49), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Yunus SALİHOĞLU (E-27)’nu karın kısmından yaralamıştır. Olayda yaralanan Yunus SALİHOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
09 Aralık 2022 Cuma 16:26