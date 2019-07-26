Girne'de bıçaklama

Girne’de Turan Güneş Sokak’taki bir apartman dairesinde çıkan tartışma sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre yaralılardan köprücük kemiği kırılan Shazib Ali’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor..Kavgada hafif yaralanan Mohammad İkram ve Fahad Shahzad ise Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu acil servisinde tedavinin ardından taburcu edildi.

Bu arada polis, kavgaya karışan zanlı 38 yaşındaki S.A., I.T. ve M.A’nın arandığını, görenlerin en yakın polis karakoluna ihbarda bulunmasını istedi.