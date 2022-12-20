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Girne'de Atatürk koşuları 27 Aralık'ta Atatürk Büstü önünde başlayacak

20 Aralık 2022 Salı 12:56
Girne'de Atatürk koşuları 27 Aralık'ta Atatürk Büstü önünde başlayacak

Yarış, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde 6 kategoride yapılacak

Girne Kaymakamlığı, her yıl geleneksel olarak yapılan Atatürk koşularının bu yıl 27 Aralık Salı günü saat. 9.30’da yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruya göre, ilkokul kız-erkek, ortaokul kız-erkek ve lise kız-erkek olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek yarışın varış ve bitiş yeri Atatürk Büstü (Ziraat Bankası yanı) olacak.

Dereceye giren öğrenci ve okullara kupa ve madalyaları (ilk üç öğrenci ve ilk üç okula) Girne protokolü tarafından verilecek.

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