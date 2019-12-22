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Girne'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Güngördü: "Sürekli büyüyerek gelişen kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürüyor"

Girne'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Güngördü: "Sürekli büyüyerek gelişen kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürüyor"

22 Aralık 2019 Pazar 14:32
Girne'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Girne'de asfaltlama çalışmaları sürüyor. Belediye açıklamasına göre, Girne Turizm Limanı bölgesinde Aksaray Sokak, Okullar Bölgesinde Korutürk Sokak ve son olarak Salih Miroğlu Caddesinde asfalt  serim çalışmaları tamamlandı.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli büyüyerek gelişen kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürdüğünü , kentin ihtiyaç duyulan bütün cadde ve sokaklarında, bir plan çerçevesinde asfalt serim işlerini sürdürdüklerini belirtti.

Son Güncelleme: 22.12.2019 18:36
Anahtar Kelimeler:
Girnede Asfaltlama çalışmaları
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