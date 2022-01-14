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Girne'de 70 yaşlarındaki kadını kandırıp, parasını çalmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Girne'de 70 yaşlarındaki emekli bir kadını kandırıp, bankadaki parasını almaya çalışan 4 kişi tutuklandı.

14 Ocak 2022 Cuma 20:30
Girne'de 70 yaşlarındaki kadını kandırıp, parasını çalmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu  şahsı, ev telefonundan Türkiye hattı üzerinden arayan erkek bir şahıs, kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra, kadın şahsa bankada bulunan parasının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu sebeple parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulundu.

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Korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan parasını çeken ve telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsa söz konusu parayı teslim etmek üzere giden kadının, dolandırılmak üzere olduğunu anlaması üzerine parayı teslim etmeyip olayı polisin bilgisine getirdi.

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen 4 kişi, bugün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 14.01.2022 21:05
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