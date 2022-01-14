Girne'de 70 yaşlarındaki kadını kandırıp, parasını çalmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahsı, ev telefonundan Türkiye hattı üzerinden arayan erkek bir şahıs, kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra, kadın şahsa bankada bulunan parasının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu sebeple parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulundu.
Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen 4 kişi, bugün tespit edilerek tutuklandı.
Zanlılar bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.