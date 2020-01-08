Girne Dağyolu''nda buzlanma meydana geldi

Polis, Girne - Değirmenlik anayolunun (Dağyolu) zirve kısmındaki yolda buzlanma meydana geldiğini bildirdi.

Polis, mecbur kalınmadıkça bu yolun kullanılmamasını istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuldu.

YILMAZKÖY - ÇAMLIBEL ANAYOLU ÜZERİNDEKİ DERE TAŞTI



Öte yandan Yılmazköy - Çamlıbel anayolu üzerindeki dere taştı.Derenin taşması sonucu suların yolun üzerinden aktığını belirten polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.