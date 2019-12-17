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Girne çarşı esnafına, dış cephelerde yapılan değişikliklerin izne tabi olduğu yönünde bildiri dağıtıldı

Girne çarşı esnafına, dış cephelerde yapılan değişikliklerin izne tabi olduğu yönünde bildiri dağıtıldı

17 Aralık 2019 Salı 15:31
Girne çarşı esnafına, dış cephelerde yapılan değişikliklerin izne tabi olduğu yönünde bildiri dağıtıldı

GÜNGÖRDÜ: “BİNA DIŞ CEPHELERİNE BELEDİYEDEN İZİN ALMAKSIZIN YAPILAN BAZI RENK, SIVA VEYA SON ZAMANLARDA MODA HALİNE GELEN ALÜMİNYUMA BENZER BİR MALZEME İLE CEPHE KAPLAMALARI, KENTİN TARİHİ DOKUSUNA AYKIRI GELİŞMELERDİR.”
Girne Belediyesi, Girne Çevre Koruma Planı kapsamında bulunan Girne çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlara, özellikle dış cephelerde yapılacak tamirat, tadilat ve değişikliklerin belediyeden izin alınarak yapılması gerektiğini belirtilen bildiri dağıttı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bildiri dağıtımına katılarak, konunun önemine dikkat çekti.  
Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, özellikle son zamanlarda, bina dış cephelerinde yapılan bazı değişikliklerin, bölgenin koruma planıyla ilgili prensiplerine aykırı, yasal dayanaktan yoksun olduğuna vurgu yapılarak, yarından itibaren, işyeri ve/veya binaların, özellikle dış cephesinde; izin almadan yapılacak değişiklikler nedeniyle Belediye tarafından yasal işlem başlatılacağı, işyerlerinin işyeri açma izinlerinin yenilenmeyeceğini ve/veya işyerlerinin mühürleneceği duyuruldu.  
“YILLAR İÇERİSİNDE BİR TAKIM SORUNLAR YAŞANMAYA BAŞLANDI”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de tüm insanlarla, misafirlerle, turistlerle ve öğrencilerle birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, kentteki pek çok olumlu iş yanında, birtakım olumsuzluklar da yaşandığını söyledi. 
Güngördü, gelişen ticaret hacmiyle günden güne büyüyen Girne’de, özellikle çarşı merkezinde ve koruma bölgesi olarak belirlenen bu bölgede zaman zaman birtakım sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, “1993 yılında Girne Koruma Çevre Planı geçtiği zaman, tabii ki çok geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Ancak yıllar içinde bu düzenlemelerde birtakım sorunlar yaşanmaya başlandı” dedi.

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“BU MASRAFLAR BELEDİYEDEN İZİN ALINARAK YAPILMALIDIR”
Güngördü, özellikle ticari bölgelerde, çarşı merkezinde koruma kapsamındaki alanlarda, bina dış cephelerinin yarattığı kirliliğin her zaman eleştiri konusu olduğuna işaret etti.  
Bina dış cephelerine Belediyeden izin almaksızın yapılan bazı renk, sıva veya son zamanlarda moda haline gelen alüminyuma benzer bir malzeme ile cephe kaplamalarının kentin tarihi dokusuna aykırı gelişmeler olduğunu belirtti. Güngördü şöyle devam etti:
“Koruma prensiplerine göre, bina dış cephelerinde yapılacak her türlü gelişme, sıva, boya, badana, cephe kaplaması, tabelalar, reklam tabelaları, isim tabelaları, iş yerinin niteliğini belirten tabelalar, önceden izne tabidir. 
Önceden diyorum çünkü, bu masraflar belediyeden izin alınarak yapılmalıdır. Eğer bu izinler bugünden sonra alınmazsa, İmar Bölümü ve Zabıta Bölümüne bu iş yerlerine süreli veya süresiz mühür vurma ve kapatma yetkisi verilerek, bahse konu işyerlerinin sorunlarını düzeltene kadar iş yeri açma izinleri durdurulacak, yasal işlem başlatılacaktır. 
Bugün bu bildirileri dağıtmamızdaki amaç budur. Herkesi duyarlı olmaya davet eder, esnafımıza iyi çalışmalar dilerim.” 
 

Son Güncelleme: 17.12.2019 21:15
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