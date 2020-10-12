Girne bölgesindeki tüm okullar dezenfekte edildi

Girne Belediyesi sağlık bölümü ilaçlama ekipleri ve özel bir şirket, hafta sonu gerçekleşen KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası okulları koruyucu önlemler kapsamında ilaçladı.

Hafta sonu gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak ve velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak amacıyla Girne Bölgesinde bulunan tüm okullar ilaçlandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; seçimlerin yapıldığı okullarda, elle temas edilen sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar bugün sabah 05:30’da belediyemiz ilaçlama birimleri tarafından ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okullar hazır hale getirildi dedi.

Güngördü, tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılırken, bu ilaçların insan sağlığa olumsuz bir etkisi bulunmadığını kaydetti.