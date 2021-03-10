Girne Belediyesi’nin salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor

Ülkede ilk kez Covid-19 vakası görülmesinden bu yana salgına karşı sahada polis ve sağlıkçılar yanında mücadele eden Girne Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bu süre içerisinde, üç kişinin ameliyat masraflarına destekte bulunulurken, soğuk havaların başlamasıyla birlikte, ekonomik sıkıntı nedeniyle evsiz kalan 15 kişiye geçici olarak kalacak yer sağlandı.

Ayrıca, bölgedeki iş insanlarının desteğiyle 15 bin adet gıda paketi ve 53 adet tablet dağıtıldı, kamuya ait bütün iş yerleri dezenfekte edildi.

Belediyeye ait Sağlık Şubesi ve Sosyal İşler Şubesi'ne diğer birimlerdeki personellerden takviye yapıldı, Belediye personeline dağıtılmak üzere maske yapımı için dikiş atölyesi aktif hale getirildi.

Bunun yanında, Sağlık Bakanlığıyla işbirliği içerisinde Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evi PCR Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi de Aşı Merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. 65 yaş üstü 120 kişinin de her ay ilaçları hastaneden alınarak Belediye tarafından evlerine götürülüyor.

"BELEDİYEMİZİN PROGRAMINDAKİ DİĞER YATIRIMLAR NEREDEYSE DURMUŞ, ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIĞIMIZ OLMUŞTUR"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyelere bu süreçte büyük görev düştüğünü ifade ederek, bölgede devam eden PCR testlerinin önemli bir imkan olduğunu, olası bir sorunun önüne geçmek için bu imkandan yararlanılması gerektiğini söyledi.

Aşının önemine de değinen Güngördü, “Aşılamaya elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bu bir yıllık süreçte de salgınla mücadelenin belediyelere maliyeti olmuştur. Belediyemizin programındaki diğer yatırımlar neredeyse durmuş, önceliğimiz sağlığımız olmuştur. Otel, casino ve pek çok işyerinin kapalı olması, belediye gelirlerimizde ciddi düşüşe neden olmuştur. Buna rağmen, zorlu süreci hep birlikte ve kurallara uyarak aşacağız. Umarım kısa bir süre içerisinde hayatımız normale dönecektir" dedi.