Girne Belediyesi’nden Gençlik Platformu Projesi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre proje, 2000-2006 doğumlu kent ve ülke genelinde gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü proje kapsamında, Başbakanlık Gençlik Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği, Zirve İzcilik Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Zirve İzcilik Derneği, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi başkan ve temsilcileri ile tanışma ve yol haritası için bir araya geldi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, 3 Haziran Perşembe günü belediye meclis odasında paydaşlarla fikir toplantısı düzenlenerek, program oluşturulmasına karar verildi.

GÜNGÖRDÜ: “DEMOKRASİ VE KATILIMCILIK ÖNEMLİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Girne Belediye Başkanı Güngördü, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yer alan demokrasi ve katılımcılığa işaret ederek, demokrasi kültürünün gelişmesi için belediye ve kurumların katkı koymasıyla Girne Belediyesi Gençlik Platformu projesinin önemine vurgu yaptı.

Projenin, gençleri bir dönem sonra kent ve ülke yönetimini devralmaya hazırlamada katkı sağlayacağına değinen Güngördü, gençlerin bu noktada aktif katılımının önemli olduğunu ifade etti.

Güngördü, Girne Belediyesi’nin kent kurultaylarına önem verdiğini, bu platformun kent kurultayına da hazırlık niteliğinde olduğunu ifade ederek, yapılan organizasyonlar ve faaliyetlerle gençlerin aidiyet duygusunun gelişeceğine de inanç belirtti. Güngördü, “Gençler ve paydaşlarımızla beraber yürütülecek bu platformu önemsiyorum” dedi.

GENÇLİK PLATFORMU’NA KAYITLAR SÜRÜYOR

Kurum, kuruluş ve derneklerin, gençler için hazırlanacak projelere katkı koyacağı; kısa, orta ve uzun vadede oluşturulacak programla; gençlerin çeşitli eğitim, etkinlik, atölye çalışmaları düzenleyerek, katılım sağlanmasının planlandığı Girne Belediyesi Gençlik Platformu’na kayıtlar devam ediyor.

Kayıt için, “http://www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/” adresinden başvuru yapılabileceği, bilgi ve iletişim için ise 0548 890 55 00 numaralı telefonun aranabileceği bildirildi.